Veronica Ursida, chi è la dama del Trono over di Uomini e Donne: età e lavoro

Dopo due settimane di chat e parole Uomini e Donne torna nel suo formato originale, fatto di sguardi e sensazioni da provare dal vivo. Ovviamente con le dovute precauzioni. Il programma di Maria de Filippi riprende dopo il lungo stop con le registrazioni effettuate in studio con diversi protagonisti presenti.

La puntata di lunedì 4 maggio è partita col botto con l’arrivo in studio di Sirius, il giovane 26enne che corteggia Gemma. Ma anche gli altri protagonisti del vecchio corso man mano torneranno a farsi conoscere. Come Veronica Ursida ad esempio, la bella dama che nella sua esperienza a Uomini e Donne ha attirato le attenzioni di diversi cavalieri. Scopriamo meglio chi è Veronica.

Veronica Ursida, Intagram ed età

Veronica Ursida è nata a Roma nel 1982, ha 37 anni ed e da alcuni mesi è una delle dame più ambite del Trono over. Attivissima sui social, su Instagram ad esempio conta 75mila followers, si definisce una ‘mamma smart’, una donna forte e e intraprendente che ha nel figlio di 11 anni l’amore della sua vita.

“Io mi sento molto simile ad Ida per quello che ho vissuto sulla mia pelle. Lui mi ha detto che vuole una persona più presente di me. Io, invece, sono una donna e, in questo momento, voglio essere corteggiata. Voglio avere qualcosa dalla persona che mi sta vicino prima di dare. Io ho sempre dato al mio compagno, ma non ad una persona che conosco da dieci giorni e con cui ho solo scambiato dei messaggi”.

Si era presentata con questa frase a Uomini e Donne, dando subito prova della sua intraprendenza. Veronica lavora come organizzatrice di eventi, in particolar modo come wedding planner, inoltre conduce anche il meteo per Centro Meteo Italiano. Il suo percorso a Uomini e Donne la porterà senza dubbio a conoscere dei cavalieri: sapranno conquistare il cuore di una donna così forte?