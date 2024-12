Verstappen penalizzato e Russell in pole in Qatar

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Colpo di scena a Losail: alla fine sarà George Russell a scattare dalla pole position del Gran Premio di Qatar. Tra le curve del tracciato asiatico, era emersa ancora una volta la velocità di Max Verstappen, che al termine delle qualifiche conquistava la pole che gli mancava dal Gran Premio d’Austria. Cronometro fermo a 1’20″520, con la miglior prestazione fatta segnare dal pilota olandese al termine di un ultimo tentativo in cui era riuscito a spuntarla a scapito dei tanti piloti in lizza per la pole, in una qualifica estremamente combattuta. Secondo e dietro di soli 55 millesimi, George Russell, che però è stato ostacolato da Verstappen nel Q3: penalizzazione di una posizione in griglia al neo 4 volte iridato e prima fila che cambia solo nell’ordine, col pilota Mercedes che scatterà davanti a tutti e Verstappen sulla seconda casella. Ad aprire la terza fila la McLaren di Lando Norris, terza in 1’20″772. Niente da fare invece per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che chiudono rispettivamente in quinta e settima posizione, venendo anticipati – oltre che dal già citato Norris – dalla McLaren di Oscar Piastri, quarto e per 23 millesimi davanti al monegasco, con la Mercedes di Lewis Hamilton che si mette invece tra i due ferraristi, in sesta posizione sulla griglia. Infine l’Aston Martin di Fernando Alonso, che conclude in ottava posizione, seguito dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dalla Haas di Kevin Magnussen a chiudere la top ten.

