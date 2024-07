Vespe e calabroni aggressivi, come difendersi

Un po’ in tutta Italia sono i imperversando gli attacchi di vespe e calabroni che sembrano essere diventati molto più aggressivi a causa del caldo e pericolosi dunque per le persone.

Diversi esperti indicano i modi attraverso i quali sfuggire a questi attacchi e soprattutto gli atteggiamenti da prendere evitando in primis il panico.

Per difendersi occorre installare zanzariere su porte e finestre, il consiglio è di “evitare l’abbandono incontrollato di sostanze organiche” e “non tentare mai di scacciarle con gesti bruschi della mano, che possono indurre l’insetto ad attaccare”. Ed in caso di puntura? Se si tratta di quella di un ape si può togliere, con una pinzetta, il pungiglione. In generale il suggerimento è di applicare del ghiaccio e non grattarsi per evitare di introdurre batteri. Se la reazione è estesa utilizzare subito un cortisonico e un antistaminico. Se invece la reazione è grave è necessario chiamare tempestivamente il pronto soccorso.