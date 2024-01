VI Municipio – Il M5S: “Bene il ripristino del funzionamento dei termosifoni nella palestra IC  di Via Marelli”

“A seguito della nostra segnalazione dei giorni scorsi, apprendiamo con viva soddisfazione che è stato ripristinato il funzionamento dei termosifoni della palestra dell’Istituto Comprensivo “Via Marelli” di via Ercole Marelli 21 nel VI Municipio: il disagio che avevamo denunciato è stato finalmente eliminato consentendo ai ragazzi di poter effettuare di nuovo l’attività motoria. Ringraziamo il Dipartimento SIMU e i tecnici capitolini per essersi attivati a seguito della segnalazione al fine di risolvere la criticità“.

Così in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e la consigliera del M5S in VI Municipio Laura Arnetoli.

