VI Municipio: il pres. Franco “Rifiuta la presa in carico dei polifunzionali Villa Verde e Prato Fiorito”, denunciano Trombetti ed Argenti

“Al peggio non c’è mai fine”, denunciano attraverso un comunicato, Yuri Trombetti (Presidente della Commissione Patrimonio del Comune di Roma), e Marco Argenti (membro del PD).

Come i due spiegano attraverso una nota stampa congiunta, “Dopo il tavolo tecnico istituito ai sensi della D.G.C. n.231/21, il Presidente del Sesto Municipio, Nicola Franco, rifiuta la presa in carico dei due polifunzionali di Prato Fiorito e Villa Verde, più volte richiesti con formule di indignazione personale, asserendo ad un immobilismo della precedente giunta e facendo oggi riferimento a quello di via Sulbiate in XV municipio. Ebbene – prosegue la nota anche a firma di Trombetti (nella foto) – non si è fatta attendere la risposta dell’Assessore Veloccia, il quale sostiene che, a tutt’oggi, nonostante il diniego, ancora non conosce le determinazioni di codesto municipio circa la volontà di presa in carico delle strutture in questione, volte esclusivamente al bene della collettività”.

Dunque, prosegue il comunicato di ‘denuncia’, “Crediamo che si stia rasentando il ridicolo, mostrando a tutto campo una debole capacità di amministrare il bene pubblico, sottraendolo alla fruibilità dei cittadini. Speriamo che il Presidente sia in grado di dare una giusta risposta a codesto scempio ossia quello di chiedere per mera propaganda e poi rifiutare per incapacità”.

Max