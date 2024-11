Via delle Medaglie d’oro, fuga di gas in appartamento: in coma 13enne

Nella serata di ieri in un appartamento di viale delle Medaglie d’Oro, nel quartiere Balduina a Roma, un ragazzo di 13 anni è stato trovato privo di sensi insieme alla madre e ora lotta tra la vita e la morte in coma a causa di una perdita di gas nell’appartamento.

Medaglie d’oro, l’allarme lanciato dai familiari

La segnalazione è partita da alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e il figlio. L’allarme ha portato all’intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Entrati nell’appartamento rompendo il vetro di una finestra e passando dal balcone, i soccorritori hanno trovato entrambi i residenti in stato di incoscienza.

I soccorsi e l’ipotesi della fuga di gas

Trasportati d’urgenza all’ospedale Gemelli, la situazione più grave è quella del 13enne, attualmente in coma. Le prime ipotesi sulle cause del malore puntano al monossido di carbonio, che potrebbe essere fuoriuscito a causa di un malfunzionamento della caldaia. Il gas, secondo gli investigatori, potrebbe essersi propagato fino all’appartamento dove si è verificata la tragedia.

Per precauzione, tutti i residenti dell’edificio di cinque piani sono stati fatti evacuare. L’appartamento interessato e il locale caldaia sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie d’Oro, supportati dai militari della Compagnia di Roma Trionfale.

Gli accertamenti sono ancora in corso per determinare le responsabilità e capire cosa abbia provocato l’incidente. Il caso richiama l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti di riscaldamento, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale. Intanto, il quartiere è sotto shock per quanto accaduto, mentre il giovane continua a lottare per la vita.