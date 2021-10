Via Laurentina bloccata, colpa di un… toro

Sulla Laurentina si va a passo d’uomo, non è una novità. Succede spesso, colpa del traffico. Chi percorre quella strada ci ha fatto l’abitudine. E’ successo anche stamattina, nulla di nuovo. Però, e c’è un però, questa volta è stato diverso. L’ingorgo non è stato causato da un semaforo, da un tamponamento, da una corsia d’immissione presa d’assalto. A bloccare il traffico è stato un… toro.

Già, un toro, nessun errore. A segnalarlo, intorno alle 10.30, è stata Roma Mobilità con un tweet: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Così, come se nulla fosse. Poteva essere un cinghiale, ormai le strade di Roma ne sono piene, ma no, in mezzo alle macchine c’è finito proprio un toro.

Non è che se ne vedano tutti i giorni in strada, ma a Roma può capitare anche questo. Non sorprende quindi che il tweet di Roma Mobilità sia stato bersagliato dalle battute degli umoristi internauti. Segnaliamo le più divertenti: “. “E Pamplona muta”, scrive un utente, “speriamo che non trovi semafori rossi!”, cinguetta un altro.

Eppure a vedere il famoso toro è stato una sola persona. Che, avvistato l’animale, ha dato l’allarme e chiamato i vigili. Quelli accorsi sul posto non hanno rinvenuto il cornuto animale, ma hanno comunque dovuto fare degli accertamenti. E il traffico ha rallentato. Succede anche questo nella Capitale.