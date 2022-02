Via Tiburtina, scrontro monopattino-auto: grave un 27enne

In Via Tiburtina si è verificato uno scontro tra un monopattino e un’auto ed è grave un 27enne del Bangladesh, trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso.

L’incidente, sul quale indagano gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale, è avvenuto intorno alle 16:30 di mercoledì, in via Tiburtina prossimità civico 652, nella zona di Casal Bruciato.

La conducente dell’auto, donna italiana di 56 anni, si è immediatamente fermata per i soccorsi. Sono in corso gli rilievi per ricostruire esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno proceduto alla pronta acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza siti nella zona e posto sotto sequestri entrambi i mezzi.