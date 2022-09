Viabilità Roma – La presidente Celli: “Solidarietà al giornalista aggredito in viale Gargano da un operaio”

“Solidarietà al giornalista del Corriere della Sera Paolo Foschi aggredito verbalmente e pesantemente da un addetto ai lavori della ditta appaltatrice solo perché stava documentando con un video le condizioni di un cantiere in viale Gargano che ostruivano il passaggio pedonale.

Un episodio che condanniamo con fermezza, perché innanzitutto siamo e saremo sempre garanti della libertà di informazione e di cronaca.

Quanto accaduto, inoltre, ci impone come amministratori di alzare il livello di attenzione e di controllo sui lavori che vengono effettuati nella nostra città, per verificarne la regolarità, la corretta esecuzione e soprattutto la sicurezza per i lavoratori e i cittadini. E’ ciò che stava facendo personalmente qualche giorno fa anche il consigliere capitolino Andrea Alemanni in un’altra zona e che ugualmente è stato vittima di minacce. Noi non abbasseremo la guardia”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

