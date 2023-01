Viabilità Roma – Segnalini: “Chiusi lavori Laurentina, aumentiamo sicurezza nostre strade” 

Chiusi i lavori stradali su via Laurentina nel tratto tra viale dell’Umanesimo e via dell’Oceano Atlantico.

Il cantiere di manutenzione ordinaria ha interessato anche le aree di parcheggio e si è svolto di notte, impegnando il Dipartimento Csimu di Roma Capitale per una settimana. Terminato il lavoro sul manto stradale verrà adesso concluso l’intervento con il rifacimento della segnaletica. Sull’area interessata è stata eseguita anche la pulizia delle caditoie.

“Abbiamo riqualificato un tratto di strada che risentiva di problemi di ristagno dell’acqua – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -. Risolvere questo problema è molto importante per la sicurezza delle nostre strade, per evitare che con il freddo si creino buche e dissesti, e visto il periodo dell’anno anche la possibilità di gelate. Andiamo avanti – conclude Segnalini – con i cantieri in tutta Roma, stiamo procedendo anche con altre strade della viabilità principale, per completare il grande obiettivo di riqualificazione che abbiamo pianificato con il Sindaco Gualtieri”.

“Quello della sicurezza stradale è un tema fondamentale, tenendo soprattutto conto degli ultimi fatti di cronaca.

Avere strade sicure e in buono stato è molto importante e insieme al rispetto di regole e limiti di velocità è sicuramente determinate per evitare incidenti.

Ringrazio l’assessore Segnalini e la Giunta Gualtieri per la sensibilità su questo tema e per il lavoro che stanno portando avanti con determinazione e pazienza”, dichiara la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

Max