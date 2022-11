Viabilità Roma – Trabucco (CG), L’impegno del VII Municipio, messo in sicurezza l’incrocio di via Appia Nuova”

“Quest’oggi il consiglio comunale del VII Municipio ha approvato il provvedimento che impegna la Giunta a mettere in sicurezza l’incrocio tra via Appia Nuova e via Mario Menghini, la strada che conduce all’ingresso principale del parco della Caffarella, su proposta dei consiglieri municipali della Lista Civica Gualtieri Sindaco, primo firmatario Claudio Lorenzini”.

Così dichiara il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco “Tale incrocio, infatti, risulta molto pericoloso perché troppo spesso si parcheggia fino all’angolo delle due strade riducendo notevolmente la visibilità sia per i pedoni che attraversano che per gli automobilisti che impegnano le due strade in oggetto.

L’impegno prevede l’allargamento dei marciapiedi, senza ridurre la sezione stradale, e l’istallazione di paletti parapedonali che consentiranno, in tal modo, di evitare una volta per tutte la sosta selvaggia e permettere, di conseguenza, l’attraversamento in sicurezza.

Purtroppo quell’incrocio è stato troppo spesso teatro di brutti incidenti, e, nel 2019, ha visto anche la morte di un pedone investito da un mezzo pesante.

Anche dopo i recenti fatti di cronaca che hanno fortemente messo in risalto le problematiche relative alla sicurezza sulle strade, il nostro impegno come amministratori deve essere quello di scongiurare con ogni mezzo altri gravi incidenti, per questo ringrazio i colleghi del VII Municipio per l’ottima iniziativa”, conclude Trabucco.

“Sono molto soddisfatto per l’unanime approvazione della risoluzione a nostra firma. Sono convinto che questa sia la giusta via da intraprendere per garantire più sicurezza sulle strade della nostra città, aggiungo che la sicurezza stradale è un obiettivo primario per la Civica Gualtieri”, afferma Claudio Lorenzini, consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco al Municipio VII.

