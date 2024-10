Viaggi e social: sempre più forte il legame tra i due mondi

Negli ultimi anni i social media sono diventati una delle principali fonti di ispirazione per i viaggiatori italiani. Almeno stando a quanto emerge dal recente sondaggio condotto da eDreams, che ha rivelato che il 47% degli italiani ha scelto una destinazione di vacanza influenzato dai contenuti online, una percentuale ben superiore alla media internazionale del 37%. Il fenomeno riflette l’ormai consolidato trend che vede la rete internet sempre più presente nelle decisioni personali e, più in generale, nella vita quotidiana, dal lavoro all’intrattenimento e alla comunicazione. Ma vediamo meglio cosa racconta la statistica.

L’influenza dei social media sulla scelta delle mete

Il report di eDreams riguardo l’uso dei social media e la loro influenza in ambito turistico evidenzia diversi comportamenti interessanti, specchio di un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori. Dai risultati del sondaggio emerge, per esempio, come quasi la metà degli intervistati italiani abbia scelto una destinazione grazie alle immagini e ai video visti sui social, oltrepassando dunque quelli che fino a qualche anno fa erano i canali tradizionali di informazione in tal senso, come TV e cataloghi delle agenzie di viaggio.

Altrettanto interessante notare, però, come il 29% abbia dichiarato di essere rimasto deluso dall’esperienza reale rispetto a quanto promesso dalle piattaforme digitali, una risposta che mostra la discrepanza tra l’aspettativa creata dalle immagini filtrate sui social e la realtà vissuta sul posto.

Perché condividiamo le vacanze sui social?

Il sondaggio ha anche esplorato le ragioni che spingono gli italiani a postare le foto delle vacanze, un comportamento che sembra dividere il popolo digitale. Il 48% degli intervistati vede semplicemente i social come un diario digitale, dove immortalare i propri ricordi e tenerli sempre a portata di mano, mentre un altro 15% desidera invece condividere con la propria comunità nuove destinazioni da visitare, provando a ritagliarsi un ruolo da influencer o micro-influencer.

Esiste però anche una quota del 17% di utenti che preferisce non condividere affatto le immagini delle proprie vacanze, evidenziando un approccio più riservato che appare quasi controcorrente in una società così esposta online come quella attuale.

Differenze di genere e approccio ai social

Interessanti sono anche le differenze tra uomini e donne nell’uso dei social media per la scelta delle vacanze. Gli uomini risultano meno influenzati dai social (51% rispetto al 44% delle donne), e sono anche meno propensi a condividere fotografie dei propri viaggi (18% contro il 16% delle donne), d’altra parte, le donne hanno sperimentato più spesso una sensazione di delusione rispetto agli uomini dopo aver visitato una meta influenzata dai social.

Differenze emergono, inoltre, dal punto di vista geografico e culturale. Il rapporto tra social media e viaggi varia infatti sensibilmente da Paese a Paese: in Italia, così come in Spagna e Portogallo, per esempio, i social giocano un ruolo chiave nella scelta della destinazione, mentre nel Regno Unito, il 79% degli intervistati non si lascia influenzare dai feed digitali. Una differenza culturale che si riflette anche nell’approccio alla condivisione dei viaggi: gli spagnoli e i portoghesi utilizzano i social soprattutto come “diario digitale”, mentre italiani e tedeschi preferiscono suggerire nuove mete.

L’impatto di internet sul turismo e l’intrattenimento in genere

Oltre a ciò che accade sui social media, internet ha rivoluzionato anche altri aspetti del viaggio, come l’organizzazione degli stessi e la comunicazione in loco. La rete è diventata infatti, in questi anni, un enorme contenitore di servizi di vario genere, che toccano tanto il lavoro quanto il divertimento, con opzioni che permettono, per esempio, di accedere anche da mobile a poker room e giochi di vario genere, riproducendo l’esperienza tipica delle sale casino, oppure di guardare film e serie TV ovunque ci si trovi, aggiungendo dunque nuove opportunità per vivere il proprio tempo libero. Allo stesso modo, l’esperienza turistica si è arricchita di nuove possibilità legate, tra le varie cose, alla possibilità di acquistare biglietti per mezzi pubblici e musei direttamente online, prenotare ristoranti e hotel, leggere recensioni e scambiare opinioni su gruppi a tema, tutte azioni che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Lo stesso uso di app di messaggistica istantanea come WhatsApp ha rivoluzionato il modo di rimanere in contatto con amici e familiari, rendendo il viaggio decisamente più sereno da questo punto di vista e condivisibile in tempo reale con i propri cari. Con un mercato digitale sempre più vasto, internet si conferma insomma come il motore centrale per le scelte turistiche, offrendo ai viaggiatori non solo informazioni pratiche ma anche ispirazione per vivere nuove esperienze.

Il ruolo di internet e dei social media nel turismo non può più essere sottovalutato. Che si tratti di pianificare una vacanza, scoprire nuove destinazioni o condividere ricordi, il digitale è ormai parte integrante dell’esperienza di viaggio. Resta tuttavia essenziale, guardando ai dati, bilanciare le aspettative create online con la realtà, per evitare delusioni e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal web.