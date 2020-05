Viaggi, quando si potrà andare all’estero. Viaggiare dal 3 si può, ecco dove e come: la lista dei Paesi

Quando si potrà andare all’estero? Con l’estate che incombe, è arrivata finalmente una data per poter ricominciare a parlare di viaggi e spostamenti all’estero. Dal 3 giugno 2020, in linea teorica, i confini si apriranno e sarà possibile viaggiare ed andare all’estero.

Nella stessa data, in Italia dovrebbero essere riaperti anche gli spostamenti fuori dalla propria regione. Ma le polemiche degli ultimi giorni potrebbero far sì che gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solo fra territori con lo stesso grado di rischio contagi.

In particolare, sono la Lombardia, l’Umbria e il Molise le uniche regioni che attualmente hanno un rischio più elevato, per cui potrebbero esserci delle limitazioni in merito.

Ma andiamo a vedere invece quando si potrà tornare a viaggiare all’estero, e in quali Paesi si potrà andare in vacanza o per lavoro.

Viaggiare all’estero dopo il coronavirus si può? L’elenco dei Paesi dove si può andare dal 3 giugno, la lista completa, le date di apertura delle frontiere

Dal 3 giugno gli spostamenti consentiti senza limitazione saranno quelli all’interno dell’Unione Europea, dell’Area Schengen, da e per il Regno Unito e i microstati come San Marino e Città del Vaticano.

Per essere più chiari, quindi si potrà andare dall’Italia verso Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Consentiti gli spostamenti anche nell’area Schengen, e quindi verso Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, oltre che verso Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Fra i microstati, ci si potrà spostare anche verso Andorra e Principato di Monaco.

Detto questo, ogni singolo Paese può adottare liberamente delle limitazioni agli ingressi entro i propri confini. Si sa già, ad esempio, che molti Stati adotteranno delle limitazioni per l’ingresso degli italiani.

Un esempio è la Germania, che aprirà i confini al turismo dal 15 giugno ma non a italiani e spagnoli. La Grecia, invece, rimanderà le aperture ai turisti al 1 luglio 2020.

Per quanto riguarda i viaggi in tutto il mondo, quindi verso gli altri Paesi, al momento si sa solo che sono vietati fino al 15 giugno. Non è chiaro quindi quando si potrà intraprendere un viaggio verso Stati Uniti, Sud America, Asia o Africa.