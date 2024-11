Viaggia sul furgone senza assicurazione e tenta di corrompere gli agenti: arrestato

Un uomo di 44 anni, di origine marocchina e già noto alle autorità è stato arrestato domenica mattina a Valmontone dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. Il 44enne è accusato di istigazione alla corruzione, dopo aver tentato di “convincere” i militari a ignorare una grave violazione stradale. Viaggiava senza assicurazione e per evitare che gli venisse sequestrato il veicolo ha tentato di corrompere uno degli agenti. Gesto che gli è costato l’arresto.

Col furgone senza assicurazione tenta di corrompere gli agenti

L’arresto è avvenuto durante un normale controllo alla circolazione. I Carabinieri hanno fermato il furgone su cui viaggiava l’uomo e, dai controlli sui documenti, è emerso che il veicolo circolava senza copertura assicurativa. I militari hanno quindi iniziato a redigere i verbali e a notificare al conducente la sanzione per la mancanza di assicurazione, che avrebbe comportato anche il sequestro amministrativo del mezzo.

Per evitare la multa e il sequestro del furgone, l’uomo ha cercato di risolvere la situazione offrendo 100 euro a uno dei Carabinieri, sperando che chiudessero un occhio sulla violazione. Il tentativo di corruzione non è passato inosservato, e i militari hanno immediatamente proceduto con l’arresto del 44enne.

Il conducente è stato portato alla caserma della Compagnia di Colleferro, dove è stato formalmente arrestato con l’accusa di istigazione alla corruzione. Successivamente, è stato trasferito presso il carcere di Velletri, in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Il furgone è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per la custodia.