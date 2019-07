Viale Mazzini presenta i palinsesti delle tre reti

Rai1 ritrova Costanzo e Mara di sera

Man mano che le polemiche – per lo più politiche – vanno affievolendosi, ecco delinearsi sempre più nitidamente i palinsesti dettagliati delle reti Rai. Ad illustrare le novità è stata la direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, che le ha introdotte affermando che “Raiuno è una rete che avere una visione più larga delle altre: può innovare ma con grazia e con garbo. E’ una rete con un pubblico femminile e fatta da donne”.

Partiamo quindi dalla ‘rete ammiraglia’ dove, come preannunciato, troveremo:

dal 20 dicembre in prima serata il nuovo ‘La porta dei sogni’ con Mara Venier (comunque sempre la comando di ‘Domenica In’). Dal 16 novembre ‘Una vita da cantare’, lo show musicale sui cantanti e gli autori, condotto da Enrico Ruggeri. Il 29 novembre sarà invece la volta dell’inedita coppia formata da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, con ‘Venti anni che siamo italiani’.

Per quel che riguarda invece la seconda serata ‘intoccabile’ il giustamente seguitissimo ‘Porta a porta’ di Vespa, ci sarà ancora anche, dal 13 settembre, Conti con il suo fortunato ‘Tale e quale show’ e, dal 28 settembre, il seguitissimo ‘Ulisse’ di Alberto Angela. Le novità sono invece rappresentate da ‘A ruota libera’ di Francesca Fialdini, ‘Frontiere’ di Franco di Mare, ‘Io e te di notte’ di Pierluigi Diaco e, dal 16 dicembre, il ‘Gran varietà’ di Maurizio Costanzo.

Palinsesti: Rai2 riparte con Fabio Fazio

Freccero presenta il ‘suo’ palinsesto, che parte dal ‘nuovo’ Fabio Fazio, che dal 29 settembre traslocherà su Raidue con ‘Che tempo che farà’ (dalle 19.40), per poi partire con e ‘Che tempo che fa’ alle 21. Tra le conferme segnaliamo l’interessante ‘Il Collegio‘, che come ha spiegato il vulcanico direttore di rete, “ci proietta in un passato prossimo, questa volta va negli anni ’80 perché sono di moda e perché davanti a questa austerità che ci ha rattristato ci ricordano un periodo felice”. Tra le novità, una non ancora definita fiction (attori, regia, ecc) ‘Volevo fare la rock star‘, e la serata-evento su Renato Carosone, firmata da Renzo Arbore. Tuttavia quella che Freccero ha definito “una scommessa”, è il già annunciato ‘Maledetti amici miei’ di Sandro Veronesi, che vedrà affiancati nella conduzione Alessandro Haber, Rocco Papaleo, e Sergio Rubini, per l’occasione, ha sottolineato il direttore, “aiutati da Max Tortora e da Margherita Buy“. Staremo a vedere….

Rai3… ricomincia da Raitre

E’ innegabile che la terza rete di Viale Mazzini ha una sua precisa identità che, non senza sorprese (quasi sempre piacevoli), ogni anno torna con puntualità secondo u meccanismo di programmazione ormai ben rodato. Per farla breve: squadra che vince non si cambia… e Raitre ricomincia da Raitre. Dunque avanti tutta con tutto quello che ha funzionato, e ritorno alla comicità, in pieno stile quella graffiante.

Dunque la mattina è quella che conosciamo con la Bertone alla guida di ‘Agorà‘, seguita poi da ‘Mi manda Raitre‘ e ‘Tutta salute‘. Cambia poco prima di pranzo quando non troveremo più Augias (da quest’anno impegnato con ‘Le città d’Europa‘), ma il nuovo ‘Quante storie‘, condotto da Giorgio Zinchini. Ovviamente confermati i programmi di punta come ‘Chi l’ha visto?‘, ‘Carta Bianca‘, e la Carrà con ‘A raccontare comincia tu‘. Ne guadagna anche la Annunziata (di un’altra mezzora), che alla domenica rimarrà in onda dalle 14.30 alle 15.55. Infine, come dicevamo, il gradito ritorno della satira: e chi più di Serena Dandini può gestire questo nuovo ‘Assemblea generale‘?

Rai Play: per Fiorello un progetto ‘mondiale’

“Salve amici, sarei voluto essere lì con voi, ma è una bugia. Siamo pronti per questa avventura che mi ha fatto dire tante volte: chi me lo ha fatto fare? A volte dico: c’è un solo spettatore su Rai Play che è Salini. A volte confido nel fatto che i vertici possano saltare, così il programma salta…”.

Con un videomessaggio come sempre contraddistinto dall’ironia, Fiorello ha dato il ‘La’ all’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, per ufficializzarne l’atteso ritorno. “Fiorello torna in Rai con un progetto su Rai Play”, ha affermato Salini spiegando che “andrà in onda dal 4 novembre con 18 show live su Rai Play preceduti da 5 access su Rai1, 6 puntate sulla radio e incursioni sulle generaliste. Il progetto che abbiamo condiviso con Fiorello è unico a livello mondiale“, ha quindi tenuto a sottolineare Salini.

Max