Vialli, Moggi: “Persona piena di vita, sua scomparsa tremenda notizia”

(Adnkronos) – “Gianluca erano 5 anni che lottava con coraggio contro il tumore e purtroppo oggi successa questa cosa tremenda. Era pieno di vita, io lo ricordo come giocatore, era esemplare e con noi alla Juventus ha alzato la Coppa dei Campioni del ’96, un ricordo indelebile”. Questo il ricordo dell’ex dg della Juventus, Luciano Moggi all’Adnkronos di Gianluca Vialli, suo giocatore in bianconero. “In casa mia a Torino ci abitava Vialli da giocatore e c’è ancora la libreria che mi ha lasciato lui, un bel ricordo. E’ una cosa veramente incredibile, non pensavo questa mattina di ricevere una notizia del genere”, ha aggiunto Moggi. “Vialli era un uomo vero, ha lottato con coraggio contro questa malattia che purtroppo non lascia scampo, comunque la vita continua, e il ricordo di questo ragazzo per me resterà indelebile perché l’ho avuto come giocatore e so cosa valeva sportivamente oltre che umanamente”.