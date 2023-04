Vicenza, sparatoria con carabinieri: ucciso un uomo

(Adnkronos) – Un nordafricano è stato ucciso in una sparatoria con i carabinieri in provincia di Vicenza, tra Breganze e Fara Vicentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe dato in escandescenze in strada e, all’arrivo di due Carabinieri si sarebbe scagliato contro di loro e avrebbe sottratto a uno dei due la pistola con la quale, dopo una colluttazione, avrebbe poi sparato a un vigile, arrivato nel frattempo sul posto, ferendolo in modo non grave. L’altro poliziotto a quel punto gli avrebbe sparato, uccidendolo