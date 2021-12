Vicequestore Schilirò: “Articolo scomparso dal web”. Giletti la smentisce in diretta

Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma sospesa per essere diventata la ‘paladina’ dei No Green pass in Italia, smentita in diretta – e in soli 8 secondi

– da Massimo Giletti sulla ‘misteriosa’ scomparsa di un articolo a tema covid dal web. “Al dottor Telese vorrei chiedere: come mi spiega il fatto che l’articolo di The Lancet, che io mi sono salvata sul telefono il 20 novembre quando l’ho letto per la prima volta, non si trova più? Come mai queste notizie scompaiono dal web?”. “Lei vuole dire che qualcuno ha cancellato l’articolo e solo lei ne possiede una copia?”, chiede Telese. Immediatamente dopo la domanda, però, interviene il conduttore: “Io in otto secondi, mentre c’era questo dialogo, ho trovato l’articolo di Lancet sul telefonino…”. “Del 20 novembre?”, chiede la vicequestore. “Sì, 20 novembre”, conferma Giletti, che a questo punto esclama: “Forse qualche amico suo le ha detto una cosa sbagliata!”.