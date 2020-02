Victoria Pennington contro Pasquale Laricchia: l’ex fidanzata accusa e querela il concorrente del Grande Fratello

L’ex fidanzata di Pasquale Laricchia Victoria Pennington ha accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di violenza. Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, stasera Victoria sarà ospite di Barbara d’Urso all’interno del programma di Canale 5 Live Non è la d’Urso.

Nel corso della trasmissione tv l’ex ragazza di Pasquale del GF Vip porterà diverse novità sul caso che in questi giorni sta riempiendo i programmi Mediaset condotti da Carmelita. Ricordiamo che Pasquale e Victoria sono entrati al Grande Fratello insieme, dopo la rottura della loro relazioni l’ex modella ha accusato Laricchia di violenze.

Nell’ultimo numero del settimanale DiPiù Victoria Pennington ha pubblicato una lettera molto forte: “Sono sconvolta, Pasquale: mentre Salvo faceva battute su quella ragazza, ti ho visto che ridacchiavi. Poi, in diretta, quando sei stato rimproverato, provando a giustificarti, hai detto quella frase: <<Io ho sempre rispettato le donne>>. Ma cosa dici? Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto. Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato?”.

Nella puntata della scorsa settimana di “Live Non è la d’Urso” Pasquale dichiarò che 15 anni fa ha querelato la ragazza e che lui non è mai stato violento con lei: “Se vuoi ti porterò dei messaggi del 2015, dove le mi chiedeva se la mia vita procedesse bene… poi nel 2020 dice queste cose? Se è andata dalla polizia? E dove sono i documenti? Io querelerò anche il giornale se potrò”.

Victoria Pennington: chi è, età, lavoro e vita privata

Victoria Pennington è nata a Plano, in Texas, il 14 marzo 1983. L’ex concorrente del GF è alta 178cm e pesa circa 62 kg. Ha lavorato in America come istruttrice di nuoto prima di trasferirsi in Italia e partecipare alla terza edizione del Grande Fratello.

All’interno della famosa Casa di Cinecittà a Roma Victoria ha conosciuto il concorrente Pasquale Laricchia, da quell’incontro è nata una relazione e per diverso tempo i due hanno fatto coppia fissa. Conclusa la relazione con Pasquale l’ex modella Victoria ha deciso di rientrare negli USA dove ha lavorato come cantante e successivamente ha aperto un’agenzia di management per modelle e attori.

Relativamente alla sfera privata Victoria è stata spostata con l’agente immobiliare Sam Brian, relazione che poi è giunta al termine probabilmente a causa di un presunto tradimento e da fine 2015 è sposata con il bancario Justin Chittam.