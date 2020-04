Video Auguri Pasqua 2020: immagini animate e frasi per WhatsApp e Facebook

Buongiorno e Buona Pasqua 2020 a tutti i lettori di Italia Sera. In questi giorni vi abbiamo offerto numerosi articoli con i migliori messaggi di auguri da inviare a Pasqua e oggi, domenica 12 aprile 2020, vogliamo riepilogarvi in questa guida tutte le immagini animate, video divertenti, frasi originali, aforismi e citazioni famose da mandare ad amici e parenti per fare gli auguri di buona Pasqua.

Nonostante il periodo complicato in cui stiamo vivendo, tutti chiusi in casa per via dell’emergenza Covid-19, ecco i nostri migliori auguri di Pasqua 2020 da inviare su WhatsApp o condividere in bacheca Facebook. Gli stessi post possono essere pubblicati anche su Instagram o inviati nelle chat Facebook Messenger o nei gruppi. Per i più social proponiamo anche dei template per le Instagram Stories e messaggi personalizzati per Telegram e Twitter.

Pasqua 2020: messaggi, citazioni e video da inviare su WhatsApp

L’augurio di trovare una “sorpresa” non solo nell’uovo, ma in ogni giorno della tua vita. Una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato. Buona Pasqua!

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi (Rudy Zerbi)

Pensa ad un prato verde, un coniglio bianco e tante uova colorate, pensa ad una colomba e ad un ramoscello d’ulivo, pensa ai colori della Pasqua e al calore del mio augurio per te. Buona Pasqua!

Un anno è composto da 4 stagioni: Cosa fai a Pasquetta? Cosa fai a Ferragosto? Cosa fai ad Halloween? Cosa fai a Capodanno? (@Masse78, Twitter)

La Chiesa deve lavorare sul marketing. Steve Jobs non l’avrebbe mai chiamata Pasquetta ma “la nuovissima Pasqua S” (@marcosalvati, Twitter)

Chissà se è nato prima l’uovo di Pasqua o “ma allora che si fa a Pasquetta?” (@diodeglizilla, Twitter)

La Pasqua dice che puoi mettere la verità in una tomba, ma non resterà lì (Clarence W. Hall)

Auguri Pasqua 2020: frasi divertenti, cartoline e immagini da usare su Facebook