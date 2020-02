VIDEO | Uomo aggredito al supermercato, costretto a difendersi: “Sono filippino, non cinese”

VIDEO | Uomo aggredito al supermercato, costretto a difendersi: “Sono filippino, non...

Scambiare un cittadino filippino con uno di nazionalità cinese, affrontarlo, insultarlo. L’emergenza coronavirus in Italia porta anche a questo, a non saper più distinguere la realtà. Uno scenario pericoloso che potrebbe riflettersi sul vivere quotidiano per le prossime settimane, quelle durante le quali l’Italia sarà inevitabilmente chiamata ad affrontare l’emergenza legata al virus cinese.

Scene da far west, niente pistole però, solo tanta paura che spesso confonde le idee. Come successo in un supermercato di Lodi, dove un video pubblicato successivamente su Instagram ha immortalato una lite tra due uomini, entrambi extracomunitari.

“Non sono cinese”

"Io sono filippino, no cinese!"

È ufficiale, stiamo impazzendo. pic.twitter.com/QvHByKXUkT — Il Serpe loco™ (@sempreciro) February 24, 2020

Nel video in questione si vede un uomo girarsi, tirare un pugno ad un altro uomo per poi allontanarsi. Gli animi si scaldano, i due vengono di nuovo alle mani, poi vengono separati. L’ultimo grido è però quello che fa scalpore: “Io sono filippino, non cinese!”.

Il video si interrompe in quel momento, ma quell’urlo basta per far capire quale fosse stato il motivo scatenante della rissa. Un uomo filippino scambiato per un uomo cinese, costretto a difendersi e a dichiarare la propria nazionalità. Il coronavirus ha portato anche a questo.