Vieni da Me, 10 dicembre: anticipazioni e ospiti del programma di Caterina Balivo

Fervono i preparativi per la nuova puntata di Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo intratterrà il pubblico sintonizzato su RaiUno con le interviste e il gioco telefonico “A casa di…”, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Dalle 14:00, il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

A proposito del gioco a casa, nella puntata di ieri Sandro da Palmi ha intuito che la casa era di Vittoria Belvedere, vincendo il montepremi di 7.200 euro. Da oggi un nuovo proprietario vip da indovinare attraverso le immagini della sua magione.

Sempre nella puntata di lunedì, si è sottoposto alle domande al buio Giampiero Mughini. Il giornalista e opinionista italiano, che in passato ha recitato in alcuni film di Nanni Moretti, ha confessato d’aver tradito la compagna. Mughini ha glissato sulla lite con Vittorio Sgarbi ma non ha esitato a parlare del non idilliaco rapporto con Alba Parietti. La showgirl è intervenuta telefonica replicando alle parole del giornalista di fede calcistica bianconera.

Ha presentato nel salotto di RaiUno il suo ultimo libro, La mia ombra è tua, Edoardo Nesi. Il vincitore del Premio Strega 2011 ha ricordato il giorno in cui ha venduto la sua azienda tessile, che per lui è stato “un vero trauma”.

A un anno di distanza Miriana Trevisan torna a confidarsi alla padrona di casa. Tra una chiacchiera e l’altra si è tornati a parlare del suo ex Pago, che a Temptation Island Vip si è lasciato con Serena Enardu. Con l’ex marito, l’ex aiutante di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna è in buoni rapporti. La Trevisan ha affermato, comunque, che al momento è single.