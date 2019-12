Vieni da Me, 13 dicembre: gli ospiti nel programma di Caterina Balivo

Sta per chiudersi un’altra settimana e, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, tutto è pronto per la nuova puntata di Vieni da Me. Anche in questo venerdì Caterina Balivo intratterrà il pubblico sintonizzato su RaiUno con le interviste e i giochi telefonici, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Dalle 14:00, il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

Ieri, in realtà, la trasmissione non è andata in onda. Al posto del contenitore pomeridiano lo speciale del Tg1 dedicato al cinquantesimo anniversario della Strage di Piazza Fontana a Milano. Dal profilo Instagram del programma già annunciano il ritorno, per lunedì prossimo, del tuffatore Tommaso Rinaldi.