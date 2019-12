Vieni da Me, 19 dicembre: chi ci sarà nel contenitore di RaiUno con Caterina Balivo?

Fervono i preparativi per la nuova puntata di Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo intratterrà il pubblico sintonizzato su RaiUno con le interviste e i giochi telefonici, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Dalle 14:00, il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

A rispondere, nella puntata di ieri, alle Domande al buio è stata Barbara Alberti. La scrittrice, in questi giorni al cinema con La Dea Fortuna, non si è risparmiata e ha raccontato vari aneddoti. Dal rifacimento del seno a 40 anni a quando ha rischiato di morire di setticemia. Ha parlato, inoltre, dell’autobiografia di Vittorio Sgarbi scritto a quattro mani.

A lavare i panni sporchi ne La lavatrice ci ha pensato Carmen Di Pietro assieme al figlio diciottenne cacciato di casa. Il figlio, però, rimprovera alla madre di non avergli fatto prendere la patente. Ha affermato, inoltre, che non si sposerà più per non perdere la reversibilità ottenuta dopo la morte di Sandro Paternostro.

Fabiola Sciabbarrasi, invece, nel salotto di RaiUno, ha ricordato, commuovendosi, il suo Pino Daniele. Dal primo incontro a casa di Massimo Troisi alla nascita dei tre figli, Sofia, Sara e Francesco.