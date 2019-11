Vieni da Me, 29 novembre: anticipazioni ed ospiti nello show della Balivo

Sta per finire un’altra settimana e, puntuale alle 14:00, su RaiUno andrà in onda il nuovo appuntamento con Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo intratterrà il pubblico con interviste e giochi telefonici, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

Nella puntata di ieri, ad aprire la Cassettiera è stato Giobbe Covatta. Il popolare attore, durante l’intervista, è riuscito a mettere in imbarazzo la padrona di casa. La Balivo voleva “tirare le orecchie” all’amico di Giobbe Enzo Iacchetti e l’ospite ha preso la palla al balzo: «Ieri a Striscia la Notizia hanno detto che Caterina ha il naso e le zizze rifatte – afferma scherzando Covatta – Oggi quando sono entrato nel suo camerino, Caterina mi ha detto ‘Tocca’ ed effettivamente non sono rifatte». Tra l’ilarità in studio la conduttrice “tiene botta”, affermando: «Non è vero, ho detto solo ‘Tocca il naso’».

Ad affrontare l’intervista con le emoticon, invece, è stata Samantha De Grenet. La showgirl ha affermato che poteva fare cinema ma all’epoca era fidanzata con Leonardo Pieraccioni. La De Grenet non voleva passare per quella che faceva cinema perché stavo con un regista.