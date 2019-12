Vieni da Me, 3 dicembre: anticipazioni e ospiti del programma di Caterina Balivo

Fervono i preparativi per la nuova puntata di Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo intratterrà il pubblico sintonizzato su RaiUno con le interviste e i giochi telefonici, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Dalle 14:00, il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

Nella puntata di ieri ad aprire la Cassettiera è stata Lucia Ocone. La celebre attrice comica ricorda i suoi inizi di carriera, con grande rimpianto di non aver mai conosciuto Anna Marchesini. Per presentare il suo nuovo libro “La regina imperatrice”, invece, è entrato in studio Antonio Caprarica. L’ex corrispondente Rai da Londra, che ha avuto anche una breve esperienza a Tirana per Agon Channel, ha parlato a 360 gradi della famiglia reale inglese. Tra gli ospiti, Caterina Balivo ha avuto il piacere d’incontrare la prima pilota donna dell’Esercito Italiano, il maggiore Pamela Sabato.