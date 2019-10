Vieni da Me, 4 Ottobre 2019, Rocco Hunt ospite di Caterina Balivo: “Mai pensato di lasciare la musica”

Vieni da Me, 4 Ottobre 2019, Rocco Hunt ospite di Caterina Balivo:...

Presente quest’oggi 4 Ottobre 2019 nel salotto della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo il noto artista Rocco Hunt ha parlato a tutto tondo di Sanremo, di carriera e di obiettivi.

In primo luogo di scaramanzie tutte partenopee per il Sanremo: “Portai i cornetti anche al Festival di Sanremo”, ha detto. Rocco Hunt partecipò e vinse nella categoria “Nuove proposte”.

E ne parla con grande gaiezza. “E’ stato un momento bellissimo. E’ stato il primo brano rap che ha sfondato a Sanremo. Il primo brano in dialetto. Sanremo mi ha cambiato la vita”.

“E’ stata un’esperienza incredibile con la mia famiglia vicino a festeggiare per me”, ha detto alla Balivo. “Io Non ricordo nulla. Non ricordo quasi più niente di quello che è successo”.

Tra i temi trattati nel salotto della Balivo, anche la fede, e Padre Pio. “Sei credente?” chiede la Balivo. “A Padre Pio credo – ammette lui – Papà pregava e prega Padre Pio per cercare di aiutarmi. Alla fine mio padre Padre Pio se lo è tatuato sulla schiena” confessa l’artista.

E a proposito del padre, ecco il video messaggio del papà di Rocco Hunt. “Sono orgoglioso di te..” dice.“Lo conosco mio padre. Per portarlo davanti al mare e convincerlo a fare questo video ce ne è voluta. C’è stato dell’impegno”.

Nel passato di Rocco Hunt, anche tanti lavori da sgobbare. “Ho lavorato in pescheria da mio zio, lì il pesce era più fresco. Ci lavoravo d’estate e poi lo andavo ad aiutare perché a scuola, purtroppo, persi un anno”.

“In pescherei iniziai ad appuntarmi le rime. Feci anche le prime battle di freestyle in quel periodo. Ne vinsi anche una. Con i soldi che guadagnano in pescheria mi producevo la prima musica. Anche il primo videoclip”.

Infine la rivelazione su alcuni rumors. “Quest’estate hai scritto un post molto forte in cui quasi sembrava che tu volessi lasciare la musica” gli chiede la Balivo. “Non ho mai pensato di lasciare la musica. E’ stato uno sfogo. Ci sono stati dei problemi legati all’uscita dell’album. Ho sbagliato a usare Instagram come un diario personale”.