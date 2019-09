Vieni da me, anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 settembre 2019. La confessione di Caterina Balivo

Il contenitore di Rai 1, Vieni da Me, ritorna in tv nel pomeriggio di oggi, 18 settembre 2019, con la conduzione di Caterina Balivo e nuovi ospiti.

Come sempre nel corso del programma c’è alternanza di momenti seri con interviste a personaggi noti e gente comune, e momenti di divertimento con i giochi.

Vieni da me: la Balivo su Instagram fa una confessione importante. Quando va in onda su Rai 1 e Raiplay, orari, ospiti

In attesa di anticipazioni sulla puntata di oggi di Vieni da Me, si sta parlando molto di Caterina Balivo e di cosa è successo nell’ultima puntata. Ma la novità del giorno viene direttamente dai profili social della ex partecipante a Miss Italia, che nelle ultime ore ha fatto parlare di sé.

Su twitter la conduttrice ha commentato la notizia riguardante i ragazzi che sono riusciti a passare 5 giorni senza smartphone, parlando di un episodio della sua vita.

“Questi ragazzi mi ricordano un po’ me alle prese con la Mima digiuno, quando dovevo bere solo liquidi e post dieta non è stato facile tornare a mangiare zuccheri! Bravi! Voi come ve la cavereste senza telefono per 5 giorni?” ha scritto su twitter.

Ma Caterina Balivo ha scatenato anche il suo pubblico di Instagram con un altro post, che questa volta riguarda i figli. La conduttrice ha infatti pubblicato sul profilo un video in cui fa ascoltare ai suoi bambini la sigla del cartone animato L’uomo tigre.

La cosa divertente è che i bambini hanno affermato di non averla mai ascoltata in vita loro. Al che Caterina ha scritto nella didascalia: “Capisci che sei vecchia quando i tuoi cartoni sono sconosciuti ai tuoi figli…”