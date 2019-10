Vieni da me: con Caterina Balivo gli ospiti della puntata di oggi, 10 ottobre

L’appuntamento con il programma Vieni da Me ritorna su Rai 1 a partire dalle 14. Come di consueto Caterina Balivo avrà tanti ospiti fra il mondo dello spettacolo e la gente comune, senza dimenticare i divertenti giochi.

Vieni da me: anticipazioni, orario, streaming su Raiplay, numero, ascolti. A che ora inizia su Rai 1. Dichiarazioni shock di Francesco Facchinetti

Mentre si attendono le anticipazioni sulla puntata odierna, nella trasmissione di ieri era ospite Francesco Facchinetti, capace di fare diverse dichiarazioni scioccanti.

A Caterina Balivo, il figlio del cantante dei Pooh ha rivelato di aver avuto una difficile infanzia. “Quando i miei genitori si sono separati è diventato tutto più difficile” ha ammesso Facchinetti. “I bambini non dovrebbero stare in mezzo a queste dinamiche. A 10 anni scappavo di casa. Andavo dai barboni del mio paese e stavo con loro. Anche a loro piaceva stare con me“, ha detto.

Francesco Facchinetti si è soffermato sul tema della separazione. “Quando due genitori divorziano, un bambino non capisce perché la mamma e il papà non siano più insieme. Io avevo 6 anni quando i miei si sono separati. Un giorno, a 10 anni, ho colto la palla al balzo e ho parlato con mio padre: non lo vedevo da quasi un anno, abbiamo parlato e sono stato molto convincente. Oggi amo mio padre in maniera smisurata”.