Vieni da me: cosa succede oggi, 22 ottobre 2019. Gli ospiti e le anticipazioni della puntata

Anche oggi è di scena il programma Vieni da Me. La bella Caterina Balivo condurrà su Rai 1, a partire dalle 14, una nuova puntata con tanti ospiti e i divertenti giochi con il pubblico al telefono.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Ospiti e anticipazioni di oggi: l’album del matrimonio fra Marco Maddaloni e Romina Giamminelli

In attesa di anticipazioni, nella puntata di ieri grande tenerezza per Marco Maddaloni e Romina Giamminelli che si sono sposati e hanno raccontato la loro storia a Caterina Balivo.

Davanti all’album dei ricordi, i due hanno raccontato alcuni aneddoti. “Non pensavo che fosse così emozionante, poi con i nostri figli… È stata una bella emozione, che rifarei” ha detto lei, mentre il judoka ha scherzato: “Sceglitene un altro stavolta”.

“Sono legato ai miei amici e al resto della famiglia ma con gli amici ti perdi un po’ di vista, con i parenti un po’ di freddezza ci può essere, la mamma non ti tradisce mai” ha spiegato il vincitore dell’Isola dei famosi, parlando della madre che gli ha fatto da testimone.

Tra gli ospiti del matrimonio (che sarebbero dovuti, inizialmente, essere ben 360) anche Paolo Brosio e Marina La Rosa che in un videomessaggio ha detto: “Eravate splendenti, ma non solo esteticamente. Si vedeva che eravate emozionati. L’amore è semplice e se è meraviglioso, come nel vostro caso, può diventare come un diamante, per sempre”.