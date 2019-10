Vieni da me: gli ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre. Alle 14 con Caterina Balivo

Tutto pronto per la nuova puntata di Vieni da Me, l’appuntamento condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Come sempre un ricco parterre di ospiti per le interviste, i temi del giorno dibattuti in studio e momenti divertenti.

Vieni da me: quando inizia su Rai 1, orario, streaming su Raiplay, numero. Gli ascolti della puntata. La confessione di Caterina Balivo: Marcella Bella e Catherine Spaak mi hanno fatta arrabbiare

In attesa della puntata di oggi, come succosa anticipazione è possibile leggere un’intervista a Caterina Balivo, che si è soffermata sugli ospiti che più di tutti l’hanno fatta arrabbiare nelle scorse puntate.

A Radio Corriere Tv infatti la conduttrice ha detto molto su come vengono organizzate le sue interviste. “Molto dipende anche dalla complicità che si crea tra me e l’ospite nel corso della trasmissione – ha spiegato Caterina Balivo – e non sempre accade. Con le interviste ‘one to one’ lo scorso anno siamo riusciti a raccontare molti aspetti inediti dei nostri ospiti. La difficoltà vera è trovare personaggi che abbiano davvero voglia di aprirsi”.

È chiaro allora che la curiosità maggiore è dettata dagli ospiti che non le sono andati a genio. Alla domanda diretta, Caterina ha ammesso che qualcuno l’ha fatta arrabbiare. “Una volta è accaduto con una risposta di Marcella Bella, il tema era abbastanza concordato ma in diretta mi rispose in maniera puntigliosa”.

Ma la cantante non è l’unica ospite che ha fatto arrabbiare la conduttrice di Vieni da Me. “Un’altra volta con Catherine Spaak. Le chiesi se al quarto matrimonio fosse facile ricominciare. Mi rispose dicendomi che non avrei mai fatto la stessa domanda a Maurizio Costanzo.”

“Ribadii che non appena fosse venuto in trasmissione l’avrei fatta anche a lui. Ho quarant’anni e sono in Rai da venti, l’esperienza c’è, ma non è automatico avere un confronto con le persone. Qualche volta capita di rimanerci male, altre riesci a rispondere subito”.