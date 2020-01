Vieni da me: in studio con Caterina Balivo Beppe lo stilista Renato Balestra

Vieni da me: in studio con Caterina Balivo Beppe lo stilista Renato...

Nella puntata odierna di Vieni da Me, il primo ospite di Caterina Balivo è un personaggio d’eccezione: lo stilista Renato Balestra, che si apre nell’intervista della Cassettiera.

Vieni da Me: chi è Renato Balestra, età, altezza, Instagram, vita privata dello stilista

“L’abito più costoso del mondo si chiama così perché doveva durare una sola notte” ha subito raccontato lo stilista. Come è stato approfondito in studio, proprio l’utilizzo delle orchidee ne fece un capo di alta moda estremamente esclusivo.

“Ho vestito Julia Roberts quando è venuta a Roma” ha detto Balestra. “Le donne di Hollywood non sono così strane come si pensa, sono persone semplici, alla mano” ha aggiunto lo stilista. “Joan Collins mi ha invitato ad uno dei suoi matrimoni, anche lei molto tranquilla.

“L’unico episodio negativo con una squinzietta francese. Mi disse: voglio un abito da lei, ma tipo Chanel. E allora vada da Chanel, ho risposto” fra le risate del pubblico.

“La moda è arrivata contro di me” ha raccontato ad un’incredula Caterina Balivo. “Io volevo fare musica, ho studiato per tanti anni. I miei genitori mi volevano ingegnere, e per accontentare loro l’ho fatto e ho lasciato il pianoforte. Volevo qualcosa di creativo, comunque. Una mia amica aveva voglia di farsi un abito con una stoffa, ma non trovava una stoffa. Lei mi disse: sai disegnare, perché non disegni un vestito? Io non sapevo come si disegnasse un abito”.