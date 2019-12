Vieni da me: in studio con Caterina Balivo l’attrice Nancy Brilli

Nella puntata odierna di Vieni da Me, il primo ospite di Caterina Balivo è l’attrice Nancy Brilli. Un personaggio femminile molto apprezzato per le tante apparizioni in film per la tv e per il cinema, che parlerà di sé con la conduttrice

La prima domanda di Caterina Balivo a Nancy Brilli, per l’intervista con la “cassettiera”, riguarda i suoi impegni al teatro Quirino. Si inizia poi a raccontare dal 1984, anno in cui è iniziata la sua carriera.

“Per il primo film mi hanno pagato cinque milioni… non di euro, però” ha scherzato l’attrice. “C’erano dei tempi di attesa pazzeschi: se non sei il protagonista, ti tocca aspettare. Ma facevo volentieri la spettatrice, con gente bella da ammirare come la Cardinale” ha raccontato.

Caterina Balivo mostra poi un video, dove c’è Nancy Brilli che riceve il Nastro d’Argento. come attrice non protagonista, sul palco con Franca Valeri e Alberto Sordi. “Non sottovalutare mai i ruoli da non protagonista” ha ribadito Nancy Brilli rivedendo le immagini.