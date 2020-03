Vieni da Me: la puntata del 13 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti in diretta con Caterina Balivo

Ultima puntata settimanale della trasmissione Vieni da Me, il contenitore di Rai uno con giochi e interviste, condotto da Caterina Balivo. Come sempre, appuntamento a partire dalle 14.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me è stata ospite l’attrice Patrizia Pellegrino, che ha raccontato un tristissimo episodio della sua vita. “Ho perso il mio primo figlio Riccardo. È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma Riccardo è il mio angelo più splendente” ha raccontato l’attrice.

“Mi hanno detto che non potevo più avere figli, così ho iniziato le pratiche dell’adozione ed è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo. Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna. Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l’avrebbe fatta. I medici di Bologna hanno fatto un miracolo, oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà”.

La puntata odierna di Vieni da Me sarà l’ultima prima della sospensione del programma, come deciso dalla Rai in ragione delle scelte di palinsesto dovute all’emergenza coronavirus. Al posto di Vieni da Me ci sarà l’allungamento del programma La Vita in Diretta.