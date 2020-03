Vieni da Me: la puntata del 16 marzo 2020 con Caterina Balivo. Va in onda oppure no?

Inizia la nuova settimana e per tutti i fan della trasmissione Vieni da Me, rimane l’incertezza in merito alla possibilità che il programma vada in onda oppure no.

Il contenitore di Rai Uno, solitamente trasmesso ogni giorno dalle 14 con la conduzione di Caterina Balivo, potrebbe essere interrotto a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me è stata ospite una coppia molto amata del mondo dello spettacolo, i ballerini Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Il momento è stato molto seguito, ma in molti aspettavano da Caterina Balivo un cenno in merito alla decisione di continuare il programma anche in questa settimana, oppure no.

Come è noto, la Rai ha deciso di riprogrammare i palinsesti, adattandoli alla situazione sanitaria emersa nel nostro Paese e l’emergenza coronavirus. Probabilmente anche per la difficoltà a reperire ospiti per il programma, Vieni da Me è stato sospeso fino a data da destinarsi.

“È la nostra ultima diretta, torneremo appena possibile…” ha infatti annunciato la Balivo, che nelle ultime puntate ha fatto uno sforzo, insieme allo staff della trasmissione, ad andare avanti senza pubblico. A quanto pare, da oggi, 16 marzo 2020 la trasmissione non sarà in onda, mentre sarà allungata la durata de La Vita in Diretta.