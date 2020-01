Vieni da me: la puntata del 21 gennaio. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Continua a mietere successi Vieni da Me, che inizia una nuova settimana con la consueta puntata delle 14 su Rai 1. Anche oggi Caterina Balivo si dividerà fra le interviste a personaggi famosi e noi, e i giochi telefonici

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Samantha De Grenet e Kikò Nalli

L’ultima puntata di Vieni da Me è stata molto seguita anche per gli ospiti che si sono alternati in trasmissione. In primis si è fatto intervistare Giorgio Lupano, attore apprezzatissimo come interprete di uno dei personaggi principali della soap Il Paradiso delle Signore.

In seguito, come spesso accade, si è passati ad un’intervista di coppia: la Showgirl Milena Miconi è arrivata insieme a suo marito, il regista Mauro Graiani.

La prima ospite del giorno è la showgirl Samantha De Grenet. In seguito l’intervista a Kikò Nalli.