Vieni da me: la puntata del 21 gennaio. Gli ospiti di Caterina Balivo

Sta per ripetersi l’appuntamento con il contenitore pomeridiano Vieni da Me, come sempre a partire dalle 14 su Rai 1. Per questa puntata Caterina Balivo come al solito ha preparato delle sorprese, con interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo e non, oltre ai giochi a premi.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Marina La Rosa

L’ultima puntata di Vieni da Me è stata caratterizzata dalla lunga intervista alla showgirl Samantha De Grenet, che ha raccontato la sua carriera e la turbolenta vita sentimentale.

Successivamente, tante persone hanno seguito l’intervista a Kikò Nalli, che non si è risparmiato parlando di sé e della sua storia con Tina Cipollari, l’amore per i suoi figli e la relazione con Ambra Lombardo.

La prima intervista di oggi è all’ex gatta morta del Grande Fratello, l’attrice Marina La Rosa.