Vieni da me: la puntata del 6 novembre 2019 con Caterina Balivo. Chi sono gli ospiti di oggi

Tutto è pronto per la trasmissione Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo offrirà nuove interviste dalle 14 su Rai 1, senza dimenticare i giochi telefonici.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Misunderstanding fra Vanessa Gravina e la Balivo

Nell’ultima puntata c’è stata qualche scintilla fra la conduttrice Caterina Balivo e una dei personaggi intervistati, Vanessa Gravina, attrice della soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.

Fra l’attrice milanese e la conduttrice c’è stato una sorta di malinteso. Quando la Gravina ha ammesso che, da piccola, era entusiasta del primo film ma non amava posare per le foto, la Balivo le ha chiesto: “Quindi non eri contenta di recitare?”

“Le foto non mi piacevano, fare l’attrice sì… Balivo…” l’ha ammonita scherzosamente l’attrice, che ha arrossito per l’errore. Vanessa Gravina, che ha chiamato la conduttrice “Balaivo” (come se si pronunciasse in inglese) provoca anche le sue risate.

“Balaivo sarà il nuovo blockbuster. Kate ci si chiamano tutti” ha ironizzato ancora l’attrice.