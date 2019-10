Vieni da me: la puntata di oggi, 21 ottobre 2019. Gli ospiti di Caterina Balivo

Come ogni lunedì ritorna il programma Vieni da Me su Rai 1. La conduttrice Caterina Balivo accoglierà nuovi ospiti per le sue ormai amatissime interviste, senza dimenticare i giochi telefonici destinati al pubblico.

Vieni da me: quando va in onda, orario, streaming su Raiplay. Ospiti e anticipazioni di oggi. La sorpresa di Enrico Brignano a Flora Canto

In attesa di anticipazioni, una delle emozioni più belle della trasmissione rimane l’intervista a Flora Canto con annessa sorpresa in diretta. La compagna di Enrico Brignano si è infatti vista recapitare un pacco dall’attore ed è scoppiata in lacrime.

Una cassetta di mandarini e una lettera, quando basta per far sciogliere il trucco alla bella Flora. “Non voglio far piangere le persone” ha detto Caterina Balivo. “Se non te la senti, non leggere la lettera in diretta”.

Flora però si è ripresa e ha letto le parole del suo Enrico. “Enrico viene da una famiglia di fruttivendoli” ha spiegato Flora Canto. “E all’inizio mi ha conquistato regalandomi proprio cassette di frutta”. E mentre Caterina assaggia i mandarini, Flora commenta: “Intanto, te li sei finiti!”.