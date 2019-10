Vieni da me: la puntata di oggi 23 ottobre 2019. Gli ospiti di Caterina Balivo: in studio Alessandro Haber

Vieni da me: la puntata di oggi 23 ottobre 2019. Gli ospiti...

Su Rai uno oggi va in onda la nuova puntata di Vieni da Me. Con Caterina Balivo a dirigere il traffico, dalle 14 nuove interviste, ospiti e giochi per i telespettatori.

Aggiornamento ore 10.00

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Il fuorionda con Peppino di Capri. Oggi in studio Alessandro Haber: chi è l’attore italiano, età, film, moglie, figli

In attesa di anticipazioni, nella puntata di ieri fra gli ospiti della trasmissione c’era il cantante Peppino di Capri, che è stato protagonista di un non voluto fuori onda.

Dopo la toccante intervista della Balivo, in cui Peppino ha parlato della moglie scomparsa, il microfono del cantante è rimasto aperto durante il gioco telefonico.

Durante il gioco, che prevede che il concorrente indovini il proprietario “vip” della casa che si vede in video, Peppino Di Capri avrebbe fatto un commento dopo aver visto un divano, subito ammonito dalla conduttrice.

Al telefono la concorrente dà la risposta Carlo Conti, sbagliando. Al che Peppino ha commentato: “Tanto non era la casa di Carlo Conti”. Il vero personaggio era Gabriele Cirilli.

Aggiornamento ore 12.00

Nella puntata di oggi, la prima intervista con la classica “cassettiera” sarà dedicata all’attore Alessandro Haber.

Aggiornamento ore 14.00