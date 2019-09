Vieni da me, la puntata di oggi 24 settembre. Chi sono gli ospiti, anticipazioni. La gaffe di Lippi

Vieni da me, la puntata di oggi 24 settembre. Chi sono gli...

Un’altra puntata di Vieni da Me su Rai 1 è alle porte. Il programma di Caterina Balivo sta riscontrando un buon successo in termini di ascolti, grazie in particolare agli ospiti delle trasmissioni e le situazioni virali che si stanno creando ultimamente.

Vieni da me: orari, quando va in onda, ospiti. Claudio Lippi fa outing per Valerio Scanu, imbarazzo di Caterina Balivo

In attesa di qualche anticipazione in merito alla puntata di oggi di Vieni da Me, che inizierà alle 14 su Rai1, si parla ancora stamattina della gaffe fatta ieri da Claudio Lippi, mentre parlava con Caterina Balivo.

Nella puntata del 23 settembre, infatti, il decano della tv ha commesso una leggerezza quando ha rivelato l’omosessualità di Valerio Scanu, anticipando l’outing del cantante.

“Era stato un consiglio da amico, perché ne aveva secondo me bisogno in quel periodo”, ha detto Lippi ricordando il consiglio dato a Scanu di andare dallo psicologo. “Con Valerio abbiamo chiarito, dimostrando la sua intelligenza e la mia buona fede.”

Poi la gaffe: “Lui ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa, che molti considerano diversa. Questo crea grandi squilibri nelle persone. Valerio Scanu, Carta… chiunque abbia l’omosessualità come sua natura passa momenti nella famiglia, nella società, terrificanti” ha spifferato Lippi.

La Balivo è imbarazzata: “Ma non è bello dirlo pubblicamente”, ha risposto, rispettando la volontà del cantante sardo di non rivelare troppo sulla sua intimità.