Vieni da me: la puntata di oggi, 25 ottobre 2019. Gli ospiti di Caterina Balivo

Anche oggi l’appuntamento fisso con Vieni da Me. La conduttrice Caterina Balivo accoglierà nuovi ospiti in questa puntata, dopo che nella trasmissione di ieri fra i tanti ha intervistato l’attrice Marisa Laurito.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. In studio Marisa Laurito, in lacrime per la morte dell’amico Luciano de Crescenzo

L’attrice napoletana ieri ha ripercorso, durante l’intervista, i punti salienti della sua lunga e invidiabile carriera. Chiaro però che il momento più intenso della chiacchierata con la Balivo sia stato il ricordo dell’amico Luciano De Crescenzo, recentemente scomparso.

“Ho lavorato anche con lui che mi ha insegnato tantissime cose” ha detto la Laurito. “Ci siamo divertiti, siamo cresciuti… giocavamo sempre a carte! Gli ho cantato ‘A Maggio’ fino all’ultimo e lui si commuoveva perché ha delle parole semplici, ma che colpiscono al cuore”.

L’attrice ricorda l’amico e non trattiene le lacrime. “Quando se n’è andato ho pianto moltissimo, è una mancanza pazzesca, ma lui c’è sempre. Ciao Luciano! Ci vediamo presto. A Napoli magari nella prossima vita”.