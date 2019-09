Vieni da me: la puntata di oggi, 26 settembre 2019. Ospiti e anticipazioni

Come di consueto a breve sarà trasmessa una nuova puntata di Vieni da Me con Caterina Balivo alla conduzione. Il contenitore di Rai 1 è pronto per accattivare il pubblico con nuove interviste, rivelazioni e temi affrontati in studio.

Vieni da me: orario, ospiti, interviste. Streaming su Raiplay e diretta Rai 1. Le parole di Francesco Monte intervistato da Caterina Balivo

Mentre i più avidi aspetteranno delle anticipazioni sulla puntata di questo pomeriggio (orario di inizio le 14), nella trasmissione di ieri la scena è stata rubata dal bellissimo Francesco Monte, che ha confessato a Caterina Balivo i dettagli del suo amore.

Il concorrente di Tale e Quale Show ha spiegato infatti come mai si è innamorato di Isabella De Candia, la sua donna dopo la rottura con Giulia Salemi.

“È italiana, di Molfetta, pugliese come me, parliamo la stessa lingua – confessa Francesco Monte. “Ci siamo conosciuti durante un aperitivo e non ci siamo più mollati” ha continuato, al che Caterina Balivo ha riportato un commento di uno spettatrice: “mogli e buoi dei paesi tuoi”.

Francesco Monte ha poi raccontato molto del suo passato, in particolare parlando di body shaming, ricordando le prese in giro subite da piccolo per via del suo peso, e la perdita di sua madre.