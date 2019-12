Vieni da me: la puntata di oggi 31 dicembre. Gli ospiti di Caterina Balivo

Uno degli aspetti molto apprezzati sui social è stata proprio la dichiarazione di quest’ultimo in merito alle sue preferenze musicali. “Io canto le canzoni di Rino Gaetano” ha ammesso il figlio d’arte. “Mio papà non è geloso di questa mia passione, anche perché non vuole che canti le sue canzoni”.

Aprendo l’argomento dei suoi genitori, Caterina Balivo ha poi mostrato uno spezzone del “musicarello” che in teoria, avrebbe dovuto far conoscere Gianni Morandi e Laura Efrikian. In onda è andato lo spezzone di Chimera, datato 1968 e quindi il film sbagliato.

“Scusate, questo però non era il primo, perché magari l’ho lanciato come se fosse il primo” ha subito detto la Balivo. “Questo era l’ultimo, a dir la verità. Era già a colori” ha detto Marco Morandi.