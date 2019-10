Vieni da me: nuova puntata oggi in tv, 1 ottobre. Gli ospiti di Caterina Balivo, le anticipazioni

Vieni da me: nuova puntata oggi in tv, 1 ottobre. Gli ospiti...

Oggi pomeriggio torna in onda Vieni da Me, il programma condotto Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 dalle 14. Tanti ospiti e interviste come di consueto nel corso del programma che sta riscuotendo i favori del pubblico in questo avvio stagionale.

Nell’ultima puntata del programma ha rubato la scena la confessione di Monica Setta, la giornalista che conduce con Tiberio Timperi il programma Unomattina in famiglia. La rivelazione ha riguardato la rottura, già da tempo, con Loredana Lecciso, che era una sua grande amica.

“Sono sempre stata una Lecciso addicted”, ha detto la Setta. “Questo fino a quando non ho incontrato per caso Romina Power in un albergo e ne sono rimasta molto colpita. Sono rimasta incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell’hotel. Così le ho lasciato un commento su Instagram: ‘Sei stata una visione'”.

Un commento che avrà fatto inalberare Loredana Lecciso. “Loredana ha sicuramente visto quel commento ma non mi ha mai detto niente – ha detto Monica Setta. “Da quel momento tuttavia qualcosa è cambiato e io, che sono un po’ vigliacca, non l’ho chiamata. Poi ho anche cancellato il commento ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot. Di recente ho invitato Loredana al mio compleanno ma non è venuta. Ti chiedo scusa Loredana”, ha detto in diretta Monica.