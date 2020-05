Vieni da me, oggi 29 maggio 2020 l’ultima puntata. La Balivo dice addio?

Oggi, 29 maggio 2020 va in onda l’ultima puntata di Vieni da Me. Da lunedì, infatti, il programma farà spazio alla trasmissione Io e te di Pierluigi Diaco.

La conduttrice Caterina Balivo ha salutato in modo struggente i fan sul suo profilo Instagram, fatto che lascia immaginare che l’anno prossimo non ci sarà al timone del programma. Si vocifera, infatti, di Francesca Fialdini al suo posto o addirittura una chiusura definitiva della trasmissione.

Vieni da me, quando inizia, ci sarà il prossimo anno? Addio della Balivo su Instagram

“Questi sono solo alcuni dei tantissimi ospiti che si sono raccontati quest’anno a Vieni da me” ha scritto la Balivo su Instagram. “Campioni del mondo, giornalisti, attori, attrici, presentatori, cantanti… Quanti cassetti abbiamo aperto, quante domande scottanti abbiamo posto, quante canzoni abbiamo ascoltato per scoprire qualcosa in più della vita dei nostri ospiti. Ma al centro di Vieni da me ci sono state anche le vostre storie, che ci avete raccontato via mail o con un messaggio in segreteria. Racconti di vita che ci hanno fatto sognare, emozionare, piangere e riflettere”.

“Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e si sono raccontati senza filtri e senza esitazioni, proprio come se fossi una persona di famiglia” scrive ancora la conduttrice. “Grazie. E adesso, pronti per il gran finale: alle 14 tutti su Raiuno per chiudere in bellezza. Vi aspetto”.