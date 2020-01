Vieni da me: puntata del 10 gennaio. Gli ospiti di oggi di Caterina Balivo

Tutto è pronto per la nuova puntata di Vieni da Me, programma che vede Caterina Balivo protagonista di interviste sempre interessanti agli ospiti più disparati, oltre a intrattenere il pubblico di Raiuno con i giochi a premi.

Aspettando anticipazioni sulla puntata di oggi, alcuni cenni in merito all’ultima puntata che è iniziata con una lunga intervista (quella con la Cassettiera) alla giornalista e conduttrice di Geo&Geo, Sveva Sagramola.

La giornalista ha raccontato la sua carriera, con le tantissime esperienze in Rai e soprattutto il suo sconfinato amore per la natura e l’avventura, aspetto che l’ha spesso portata in prima persona a viaggiare per realizzare i documentari e i reportage destinati alla sua trasmissione.

Tanti aspetti anche di vita vissuta, con i rapporti con i suoi genitori, la famiglia e le sue origini argentine.