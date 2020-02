Vieni da Me: puntata del 14 febbraio 2020. In diretta gli ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 14 febbraio 2020. In diretta gli ospiti...

Per questa giornata dedicata agli innamorati, versione a tinte romantiche del programma Vieni da Me. Con la conduzione di Caterina Balivo, tanti ospiti, interviste e giochi a premi su Rai 1 dalle 14.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Stefano Masciarelli

L’ultima puntata di Vieni da Me ha visto la partecipazione dell’attore e doppiatore italiano Luca Ward, che ha raccontato la sua vita privata e la lunga carriera. Spazio poi ai tanti tempi legati al Festival di Sanremo, come in tutte le ultime puntate.

Mauro Iandolo, il performer in lingua italiana dei segni che ha accompagnato l’esibizione de Le Vibrazioni sul palco dell’Ariston, è stato intervistato da Caterina Balivo. Tanto spazio anche al litigio fra Bugo e Morgan, dopo la telefonata in diretta del cantante per chiarirsi con la mamma Luciana Colnaghi.

Il primo ospite del giorno è l’attore, doppiatore e personaggio televisivo Stefano Masciarelli.