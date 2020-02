Vieni da Me: puntata del 17 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 17 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Altro giro, altra corsa: oggi è lunedì è si riparte con la trasmissione Vieni da Me. Al solito le interviste e i giochi condotti da Caterina Balivo, tutti sintonizzati su su Rai 1 dalle 14.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Gionnyscandal e Francesco Moser

L’ultimo appuntamento con Vieni da Me era quello di San Valentino, che ha visto protagonista l’intervista a Samanta Togni con il compagno Mario Russo. Un modo molto speciale per festeggiare il loro addio alla vita da single, in quanto il giorno dopo i due sarebbero convolati a nozze, visto che il matrimonio era programmato per il 15 febbraio 2020.

A parte l’innamoratissima coppia, una lunga intervista con un ospite d’eccezione; l’attore comico e conduttore televisivo Stefano Masciarelli.

Nella puntata odierna, sono stati annunciati come ospiti il cantante Gionnyscandal e il campione di ciclismo Francesco Moser.