Vieni da Me: puntata del 21 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 21 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Quella di oggi sarà l’ultima puntata della settimana di Vieni da Me. Come sempre, nello studio di Caterina Balivo diversi ospiti per le interviste sempre interessanti, momenti di intrattenimento vario e giochi a premi, dalle 14 su Rai 1.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Jasmine Carrisi

Nell’ultima puntata di Vieni da Me è stata molto seguita l’intervista al buio con Marco Baldini, che ha parlato di tutte le persone importanti per la sua vita e la sua carriera. Parlando di Fiorello ha detto: “Siamo come i Pooh, siamo divisi ma ci vogliamo bene. Reunion? Nella vita mai dire mai: se mi richiamasse, andrei subito. Capisco i suoi dubbi, ne ho fatte talmente tante che lo capisco. Mi sarei stancato anche io. Lo tsunami è passato, mi sono impegnato, soprattutto a livello personale. Fiorello è un amico”.

Baldini ha parlato poi di Amadeus e Nicola Savino: “Io conducevo un programma radiofonico dove lavoravo con Fiorello, Amadeus e Savino. Vederli tutti e tre a Sanremo fa capire i miei errori. Non sono mie creature, ma li ho aiutati a crescere“.

Chiaramente il discorso verte poi sul gioco d’azzardo: “Era una dipendenza, un disagio psicologico. Non te ne rendi conto, lo scopri dopo. Ho capito solo con l’analisi il perché. Soffrivo della sindrome dell’abbandono, anche se i miei ci sono sempre stati. A loro non posso imputare niente”.

La prima ospite della puntata odierna è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.